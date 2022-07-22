По итогам чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров и молодёжи в Бангкоке представители сборной Узбекистана завоевали 14 медалей — 5 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото:

Халимажон Курбонова (-48 кг);

Азизбек Ортиков (-66 кг);

Шукуржон Аминова (-57 кг);

Жахонгир Маматрахимов (-90 кг);

Исломбек Равшанкулов (+100 кг).

Серебро:

Уткирбек Турабоев (+100).

Бронза:

Умида Джуманиязова (-52 кг);

Фарангиз Режепова (-63 кг);

Ходжиакбар Тошев (-73 кг);

Шахло Эгамберганова (-70 кг);

Ирисхон Курбонбоева (-78 кг);

Мохинур Пармонова (+78 кг);

Нурбек Муртазоев (-81 кг);

Мухаммадкодир Мансуров (-100 кг).

Таким образом, сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачёте среди 15 стран-участниц.

Первое место завоевала сборная Республики Корея (6 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых медалей). Третье место досталось сборной Казахстана (2 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей).

Отметим, что ранее юношеская сборная Узбекистана заняла на этом чемпионате Азии первое место среди 16 стран, завоевав 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.