По итогам чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров и молодёжи в Бангкоке представители сборной Узбекистана завоевали 14 медалей — 5 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золото:
Халимажон Курбонова (-48 кг);
Азизбек Ортиков (-66 кг);
Шукуржон Аминова (-57 кг);
Жахонгир Маматрахимов (-90 кг);
Исломбек Равшанкулов (+100 кг).
Серебро:
Уткирбек Турабоев (+100).
Бронза:
Умида Джуманиязова (-52 кг);
Фарангиз Режепова (-63 кг);
Ходжиакбар Тошев (-73 кг);
Шахло Эгамберганова (-70 кг);
Ирисхон Курбонбоева (-78 кг);
Мохинур Пармонова (+78 кг);
Нурбек Муртазоев (-81 кг);
Мухаммадкодир Мансуров (-100 кг).
Таким образом, сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачёте среди 15 стран-участниц.
Первое место завоевала сборная Республики Корея (6 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых медалей). Третье место досталось сборной Казахстана (2 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей).
Отметим, что ранее юношеская сборная Узбекистана заняла на этом чемпионате Азии первое место среди 16 стран, завоевав 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.