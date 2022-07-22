21 июля на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса рассматривались итоги изучения в сфере созданию рабочих мест и обеспечения занятости населения в Бухарской, Джизакской, Наманганской и Ферганской областях, проведённого в мае-июне. Заседание прошло под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой. С отчётом по изучению выступил председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

По данным на 1 мая в четырёх областях на вакантные рабочие места было трудоустроено 52,2 тысячи человек. На ярмарках труда было выдано почти 7500 направлений для трудоустройства. Около 2900 человек, нуждающихся в социальной защите, трудоустроены на забронированные рабочие места.

На оплачиваемые общественные работы было привлечено 20,2 тысячи безработных, которым за это было выплачено 22,6 млрд сумов.

В то же время в отдельных сферах и направлениях, а также в регионах «допущен ряд недостатков и не использованы имеющиеся возможности», отметил сенатор.





Занятость почти 3600 человек в рамках проектов, запущенных по инвестиционной программе, не отражена в налоговых отчётах.

Выборочное посещение отдельных проектов показало, что они на самом деле не были реализованы или были повторно включены в программу. К примеру, несколько детсадов в Туракурганском районе были открыты в августе и ноябре прошлого года, но оказались в программе как новые проекты.

Затягивается реализация некоторые мероприятия, предусмотренных постановлением президента от 27 января «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг», отметил Эркин Гадоев. Основная часть рабочих мест, созданных в сфере услуг, пришлась на самозанятых. Создание рабочих мест на новых объектах торговли и услуг составляет только 7% в Наманганской области, 12% — в Джизакской и 21% — в Бухарской области.

При этом в отчётах количество новых рабочих мест, созданных в сфере услуг, отражено одновременно и в других сферах и направлениях, что привело к завышению общего показателя.

Как выяснили сенаторы, из 22,4 тысячи рабочих мест, созданных в Бухарской области путём обеспечения самозанятости в сфере услуг, 15,5 тысячи повторно указаны в сельском хозяйстве и 3000 — в сфере туризма и культуры.

В Джизакской области из 44,1 тысячи самозанятых только 2800, или 6,3%, оплатили разовый социальный налог.

Большое количество тех, кто был трудоустроен в фермерские хозяйства, не отражено в базах данных налоговых органов: в Бухарской области — 64%, Джизакской — 58%.

Ещё хуже ситуация в сфере строительства, где в Бухарской области 83% новых занятых не отражено в базах налоговых органов, В Наманганской — 74%, Ферганской — 82%. В Джизакской области не вёлся учёт новых рабочих мест, созданных в подрядных организациях.

Показатель трудоустройства на ярмарках занятости остаётся очень низким: в городе Фергане — 2%, Кувасае — 4%, Коканде — 7%, Ферганском районе — 6%.

В ходе контрольных мероприятий по трудовому законодательству и охране труда в Бухарской области выявлено 1161 нарушение закона, в Джизакской — 1401, в Наманганской — 974, в Ферганской — 926. В отношении 1107 должностных лиц применены административные штрафы в размере 2,1 млрд сумов.

Сенаторы определили ряд задач для решения перечисленных проблем: внедрение механизмов стимулирования учёта в налоговой отчётности рабочих мест в сельскохозяйственных кластерах, фермерских и дехканских хозяйствах, привлечение субъектов предпринимательства, негосударственных некоммерческих организаций в качестве работодателей к выполнению оплачиваемых общественных работ и другие.