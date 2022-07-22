20 июля компания ASUS провела презентацию новых ноутбуков, которые уже доступны на рынке Узбекистана или появятся на полках магазинов в ближайшее время. Новинки оснащаются дисплеями OLED, высокопроизводительными компонентами последнего поколения, а также широким набором передовых функций.





Что было представлено:

Vivobook Pro и Vivobook S: дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Intel Core i9 12-го поколения серии H или AMD Ryzen 9 серии 6000. Антибактериальное покрытие ASUS Antibacterial Guard. Zenbook Pro и S — тонкие и легкие устройства с высокопроизводительными компонентами и дисплеями OLED в стильном дизайне. Самый мощный ноутбук серии Zenbook: флагман Zenbook Pro 16X OLED с обновленной активной аэродинамической системой охлаждения (AAS Ultra). Усовершенствованный ноутбук с двумя дисплеями: Zenbook Pro 14 Duo OLED с AAS Ultra и дополнительным экраном ScreenPad Plus. Новые мощные геймерские ноутбуки ROG: Zephyrus Duo 16, Flow Z13, Zephyrus G14, Strix SCAR и Strix G. Бизнес-ноутбуки ExpertBook: производительность, сертификация по военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H и безопасность корпоративного уровня.





Vivobook Pro и Vivobook S: новейшие ноутбуки для повседневных задач

Vivobook Pro — это мощные и доступные ноутбуки для начинающих профессионалов творческих специальностей на базе Intel Core 12-го поколения или AMD Ryzen 6000 с графикой NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков. Среди них — 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц.

Vivobook S — самые тонкие и легкие в семействе ноутбуков Vivobook: толщина корпуса — от 17,9 мм, вес — от 1,6 кг. Но по производительности они не уступают более крупным моделям. Ноутбуки выполнены в металлическом корпусе и оснащаются первоклассными OLED-дисплеями, заключенными в узкую экранную рамку NanoEdge.

Кроме того, 80% всех моделей Vivobook 2022 года, а также некоторые модели Zenbook, оснащаются антибактериальным покрытием ASUS Antibacterial Guard. Испытания показали, что ASUS Antibacterial Guard подавляет рост бактерий в 24-часовой период на более чем 99%. Покрытие с ионами серебра помогает предотвратить передачу вредных микроорганизмов через контакт с поверхностями ноутбука и сохраняет свою эффективность не менее трех лет при обычном режиме использования.





Zenbook: новый уровень производительности

В серии компактных ноутбуков и трансформеров премиум-класса Zenbook был представлен широкий ряд Zenbook Pro и Zenbook S 2022 года.

Флагман серии — модель Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) с целым рядом инновационных конструкторских и технических решений, включая AAS Ultra, новейшие Intel Core i9−12900H, NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков, а также 16-дюймовый дисплей OLED 2,8K/120 Гц.

Кроме того, был представлен усовершенствованный ноутбук с двумя дисплеями: Zenbook Pro 14 Duo OLED. Уникальный 14,5-дюймовый OLED-дисплей 2,8K/120 Гц дополнен 12,7-дюймовым сенсорным дисплеем ScreenPad Plus нового поколения и AAS Ultra.

Также в числе новинок — легкий 13,3-дюймовый ноутбук с OLED-экраном Zenbook S 13 OLED и первый в серии Zenbook ноутбук с 17,3-дюймовым экраном — Zenbook Pro 17. Ноутбуки Zenbook Pro предлагают максимальную производительность в формате компактных и элегантных устройств.





Семейство ROG: передовые геймерские ноутбуки премиального класса

Новый игровой флагман ROG Zephyrus Duo 16 с дополнительным дисплеем задает новый стандарт высокопроизводительных игровых устройств. Zephyrus Duo 16 в обновленной версии 2022 года с дополнительным дисплеем ROG ScreenPad Plus предлагает мощную аппаратную комплектацию на базе процессора AMD Ryzen R9 6980HX и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с дисплейным мультиплексором.

Ноутбук Zephyrus Duo 16 доступен в конфигурациях с двумя типами дисплеев:

ROG Nebula HDR с подсветкой на мини-светодиодах яркостью до 1100 нит. Двухвариантный дисплей, который позволяет переключаться между высоким разрешением (4K/120 Гц) и высокой частотой обновления экрана (Full-HD/240 Гц).

При открытии крышки ноутбука новый поворотный шарнир приподнимает дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus под углом 13° и сдвигает его назад. В результате дополнительный дисплей примыкает к основному экрану, образуя единое рабочее пространство.





Игровой планшет ROG Flow Z13 на базе операционной системы Windows 11 в максимальной конфигурации оснащается процессором Intel Core i9−12900H, видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с дисплейным мультиплексором и модулями памяти LPDDR5 с частотой 5200 МГц. Это создает превосходную игровую производительность в ультратонком и легком корпусе.

Планшет ROG Flow Z13 выполнен в ретро-футуристическом оформлении, вдохновленном космической гонкой XX века. Но при этом он воплощает видение бренда ROG о будущем геймерских устройств, одной из ключевых характеристик которых станет абсолютная портативность.

Для управления игровым процессом на ROG Flow Z13 можно использовать привычную мышь и встроенную в чехол клавиатуру, сенсорный ввод или геймпад. Встроенная откидная подставка позволяет устанавливать дисплей под любым удобным углом до 170 градусов. Поскольку форм-фактор планшета подразумевает размещение всех основных компонентов за экраном, к компонентам поступает больше холодного воздуха и интеллектуальная система охлаждения превосходно справляется с поддержанием высокой производительности.





Для максимальной производительности в играх и подключения всевозможной периферии новый планшет Flow Z13 совместим с внешними графическими док-станциями XG Mobile. Док-станция XG Mobile, представленная в 2021 году, оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, а док-станция той же серии 2022 года включает видеокарту AMD Radeon RX 6850M XT, а также целый набор портов: USB, DisplayPort, HDMI и Ethernet.

В представленную на мероприятии линейку ROG также вошли обновленный ROG Zephyrus G14 с дисплеем Nebula QHD/120 Гц, на задней крышке которого выполнена эксклюзивная анимированная подсветка AniMe Matrix, и серия ноутбуков для киберспортсменов и энтузиастов ROG Strix в новом исполнении.





ExpertBook: надежные решения корпоративного уровня

В 2022 году выходит обновленная версия популярного ноутбука-трансформера ExpertBook B7 Flip с 14-дюймовым поворотным сенсорным дисплеем, поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6E для высокоскоростного и безопасного беспроводного подключения к интернету из любой точки мира. Модель использует процессор Intel Core i7 12-го поколения, графическое ядро Intel Iris Xe и 64 ГБ оперативной памяти, а максимальное время автономной работы составляет 11 часов.

Также были представлены новые ноутбуки ExpertBook B5. Будучи компактными и легкими — 1,25 кг при толщине 1,79 мм — они выполнены из металлических сплавов и выдерживают не слишком бережное обращение как в офисе, так и в дороге.

Ноутбуки ExpertBook B2 и B2 Flip — это высокопроизводительные бизнес-устройства для повседневной работы в офисе и в командировках. Классический ноутбук B2 и ноутбук-трансформер B2 Flip выпускаются с экранами диагональю 14 дюймов или 15,6 дюйма. Модели могут комплектоваться считывателями смарт-карт, подсветкой клавиатуры и стилусом ASUS Pen (для моделей-трансформеров). Поддержка сотовых сетей 5G обеспечивает широкополосный доступ в интернет по всему миру.

Все ноутбуки ExpertBook соответствуют требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, поэтому они без последствий выдерживают все тяготы транспортировки, включая тряску и удары по корпусу, и способны работать при высоких и низких температурах. Кроме того, эти модели проходят серию строгих внутренних испытаний ASUS, включающих давление на крышку, удары и падение с высоты.





ASUS — одна из ведущих компаний в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за качество, инновационность и дизайн.

Сатй: asus.com

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