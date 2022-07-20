На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии среди юниоров тяжелоатлет Диёрбек Рузметов в весовой категории до 61 кг с результатом — 253 (116+137) кг завоевал золотую медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Второе место занял спортсмен из Вьетнама Брум — 244 (112+132) кг, третье место — Голом Тинку из Индии — 241 (104+137) кг.

Джамила Панфилова защищает честь Узбекистана среди молодёжи в весовой категории до 55 кг. В рывке она смогла поднять 85 кг, что позволило ей подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Второе и третье места заняли представительницы Таиланда (81 кг) и Казахстана (79 кг).





Диёрбек Эрматов, выступавший среди юниоров в весовой категории до 73 кг, поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в рывке. А также по сумме двух упражнений занял третье место.





Лайлохон Полвоннозирова, выступавшая в весовой категории до 55 кг, завоевала три медали — серебряную в рывке, две бронзовые в толчке и по сумме двух упражнений. Первое место заняла спортсменка из Вьетнама Луа Ким — 170 (77+93) кг, второе место — Камалакар Никита из Индии — 163 (68+95) кг.





Ещё одну бронзовую медаль в копилку сборной принесла Зиёда Худойкулова, выступавшая в весовой категории до 49 кг. В рывке она подняла 68 кг. Первое место заняла спортсменка из Филиппин — Розалинда Фаустино (71 кг), второе — Ан Нгок из Вьетнама (69 кг).