В Ахангаранском районе Ташкентской области в махалле «Алишер» 19 июля было обнаружен повешенным на дереве недалеко от дороги молодой мужчина. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мужчина был убит, а затем его тело было повешено. При этом сообщалось, что это произошло в городе Ангрене, который граничит с Ахангаранским районом.

ПредварительнАя судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть была вызвана механической асфиксией в результате сдавливания шеи петлей. Других телесных повреждений не обнаружено.

Прокуратура Ахангаранского района проводит доследственную проверку.