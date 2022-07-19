Бобур Абдиназаров освобожден от должности заместителя министра экономического развития и борьбы с бедностью, сообщил Telegram-канал «Нигох». Причины не уточняются.

Он был назначен на эту должность в марте 2020 года вместе с образованием министерства. До этого работал директором Департамента тарифной политики и реформированию государственных предприятий Министерства финансов.

Бобур Абдиназаров (1983 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет (2003) и Международный университет Японии. Трудовую деятельность начал в 2005 году помощником главного бухгалтера и заместителем директора ОАО «Риштан текс».

С 2007 года занимал разные должности в Министерстве финансов, проработав главным экономистом и заместителем начальника отдела методик бухгалтерского учета и отчетности (2007−2014), начальником отдела Департамента экономического анализа АПК (2017−2018), заместителем начальника и главой Главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и развития геологии (2018−2019).