В Бангкоке (Таиланд) дзюдоисты Узбекистана завоевали 8 медалей на чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи — 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золото:

Анваржон Ибрагимов (-55 кг);

Шохжахон Отабоев (-66 кг);

Лазиза Хайдарова (-40 кг);

Умидахон Бурхонжонова (-44 кг).

Серебро:

Сардор Химматов (-60 кг);

Севинч Муродова (-48 кг);

Согдиана Рафкатова (-52 кг).

Бронза:

Саддам Хусанов (-66 кг).

Таким образом, сборная Узбекистана по итогам первого дня лидирует в общекомандном зачёте.