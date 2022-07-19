В Бангкоке (Таиланд) дзюдоисты Узбекистана завоевали 8 медалей на чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи — 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золото:
Анваржон Ибрагимов (-55 кг);
Шохжахон Отабоев (-66 кг);
Лазиза Хайдарова (-40 кг);
Умидахон Бурхонжонова (-44 кг).
Серебро:
Сардор Химматов (-60 кг);
Севинч Муродова (-48 кг);
Согдиана Рафкатова (-52 кг).
Бронза:
Саддам Хусанов (-66 кг).
Таким образом, сборная Узбекистана по итогам первого дня лидирует в общекомандном зачёте.