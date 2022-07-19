Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 19 июля провел встречу с главой МИДа Грузии Илией Дарчиашвили, прибывшим в Ташкент в составе делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров Илия Дарчиашвили подтвердил приверженность Грузии к наращиванию сотрудничества с Узбекистаном в сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны подробно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Рассмотрены конкретные предложения по активизации связей в сферах политики, экономики, транспорта, туризма и культуры.

Отмечено наличие значительного потенциала для взаимодействия в транспортно-транзитной области. В частности подчеркивалась важность эффективного использования логистических центров Узбекистана и морских портов Грузии для экспорта и импорта товаров, взаимного предоставления скидок и льгот при транспортировке грузов, создания системы транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию и Южный Кавказ.

Подчеркнута готовность сторон к продолжению взаимодействия в рамках международных институтов.

В целях активизации культурно-гуманитарных обменов достигнута договоренность о проведении на взаимной основе Дней культуры и кино, а также организации совместных научно-технических исследований.

По итогам встречи подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Грузии на 2022−2024 годы.