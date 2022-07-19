Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июля провёл совещание по вопросам увеличения производства продовольственной продукции и повышения доходов населения, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что в стране 2,6 миллиона домов не имеют кадастровых документов. В народные приёмные президента поступают многочисленные обращения о том, что их владельцы не могут воспользоваться кредитами, субсидиями и ипотечными кредитами на расширение жилья.

Из-за отсутствия кадастровых документов земельный налог для таких домов рассчитывается по ставке, повышенной в три раза.

Президент поставил перед Министерством юстиции задачу разработать проект закона для окончательного решения вопроса домов без кадастровых документов. До принятия нового закона начисление налога по тройной ставке будет приостановлено.

Рабочие группы в составе представителей Минюста, Государственного налогового комитета и Кадастрового агентства должны до 1 октября сформировать электронный список домов без кадастровых документов, а также собрать документы, являющиеся основанием для признания права на жильё, и внести их в базу данных.