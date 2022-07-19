Жители Узбекистана стали активнее снимать наличные деньги со своих банковских счетов и карт. Об этом говорится в обзоре Центрального банка за первое полугодие.

За январь-июнь объём банковского оборота наличных составил 316,3 трлн сумов, что на 36,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.





За этот период в кассы банков поступило наличных средств на 152,3 трлн сумов (+32%). В частности, поступления от торговли и сферы услуг увеличились на 25% (14,3 трлн сумов), но их доля в общей структуре снизилась на 2,6 процентных пункта. При этом приток от банковских услуг вырос на 53,4% (17,6 трлн сумов), благодаря чему их доля увеличилась на 5 процентных пунктов.

В общих доходах от торговли и услуг доля наличности уменьшилась с 64% до 62,5% на фоне роста платежей через терминалы — с 36% до 37,5%. Если поступления в наличной форме выросли на 14,3 трлн сумов, до 71,7 трлн сумов, то в безналичной — на 10,8 трлн сумов, до 43 трлн сумов.





Расход наличных через кассы банков, в том числе банкоматы, увеличился на 40,8% — до 164 трлн сумов. В первом полугодии прошлого года расходы наличности банков превышали доходы на 1,1 трлн сумов, а в этом году разрыв увеличился в 10 раз — до 11,7 трлн сумов.

Банки отдают больше наличности из-за роста снятия наличных с банковских карт на 22,2 трлн сумов, или 52,7%. Вторая причина — увеличение объёма наличных для покупки иностранной валюты на 13,6 трлн сумов, или 43,7%.

Центральный банк покрывал этот спрос за счёт выпуска в обращение дополнительных наличных денег на сумму 11,8 трлн сумов.





В результате выросла доля наличных денег в общей денежной массе. На 1 июля прошлого года этот показатель составлял 22,4%, сейчас — 25,6%.