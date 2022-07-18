В Ташкенте задержан мужчина, пытавшийся продать поддельные 20 тысяч долларов за 8000 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Оперативное мероприятие по задержанию было проведено сотрудниками департамента совместно со Службой государственной безопасности и ГУВД столицы.

Как говорится в сообщении, гражданин Х. Ф., договорившийся продать гражданину А. 20 тысяч фальшивых долларов, был задержан при получении 8000 долларов и передаче поддельной банкноты 100 долларов (на фото).

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.