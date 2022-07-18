12 мая Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о намерении приватизировать государственную долю путем конкурентного процесса продажи в гостинице Lotte City Hotel Tashkent Palace. В рамках данного процесса консультантом по приватизации ООО KPMG Valuation and Consulting была проведена работа по установлению контактов с потенциальными инвесторами с целью определения предварительного интереса к активу.

Агентство госактивов приглашает всех потенциальных участников к подаче заявок о выражению интереса (Express of interest) в участии в сделке.

Потенциальным участникам предлагается подать заявку в форме письма, подготовленного на английском, русском или узбекском языках (на усмотрение заявителя), и подписанного уполномоченным представителем заявителя, отправленного на e-mail: nshuxratov@kpmg.co.uz.

Заявки принимаются до 18:00 8 августа 2022 года.

Процесс подачи заявок является открытым для всех заинтересованных лиц. Все заявители будут включены в реестр потенциальных участников процесса продажи.

Продавец и консультант оставляют за собой право запросить у заявителя соответствующую дополнительную информацию, которая может включать в себя учредительные документы, данные о финансовой состоятельности, а также справки об отсутствии ограничений, которые могут повлиять на участие в сделке.

Поступившие предложения пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;

отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;

соблюдение закона Узбекистана №660-II в редакции 15 января 2019 года «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Детальная последовательность процесса продажи и ее условий будут дополнительно сообщены заявителям.

С потенциальными инвесторами, прошедшими на следующий этап, будет подписано соглашение о неразглашении (NDA). Инвесторам будет предоставлен доступ к виртуальной комнате данных (VDR), где будет храниться общая информация о деятельности актива.

Вопросы можно задать в письме, написав на e-mail: nshuxratov@kpmg.co.uz.

Для оценки гостиницы в качестве доли (бизнеса) привлечена одна из международных компаний «Большой четверки» (Big 4). Рекомендуемая стоимость на основании их отчета об оценке актива будет принята в качестве ориентира в процессе продажи.

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи, отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, гостиницы и KPMG в отношении продажи актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и KPMG, оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

вносить изменения в срок подачи заявок;

следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентством госактивов, гостиницей и KPMG графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

прекратить процесс продажи по любой причине;

прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении сделки в любое время и без разъяснения причин.

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