Парк «Янги Сергели» в Сергелийский районе Ташкента передаётся с баланса Главного управления культуры города на баланс Управления благоустройства столицы. Это предусмотрено решением хокима Джахонгира Артыкходжаева от 8 июля.

Парк планируется превратить в «современное место отдыха и развлечений с учётом нужд и требований населения и молодёжи».

Согласно документу, решение принято во исполнение протокола собрания премьер-министра Узбекистана от 19 декабря 2021 года, а также с учётом письма хокимията Сергелийского района от 5 апреля, письма компании Octopus Park от 4 апреля и письма Главного управления культуры города от 7 июня.

Документом хоким отменил другое своё решение по дальнейшему развитию парка «Янги Сергели» от 8 января 2020 года.

Парк долгие годы остаётся в заброшенном виде. Ранее он находился на балансе Союза молодёжи Узбекистана.

Компания Octopus Park, на письмо которой ссылается решение хокима, была зарегистрирована в июле 2019 года по адресу: улица Янги Сергели, молодёжный парк. Её руководителем и учредителем указан Азиз Акрамханович Иброхимов.

Ещё в феврале 2021 года хокимият Ташкента сообщал о планах по благоустройству нескольких набережных и парков в разных районах, в том числе парка «Янги Сергели».

Предложение по благоустройству парка культуры и отдыха «Янги Сергели», представленные в феврале 2021 года.

В феврале текущего года хоким Сергелийского районе Элбек Шукуров сообщил, что хокимият города выделил средства на реконструкцию парка.





16 февраля хоким района провёл встречу с жителями и представителями общественности, которым был представлен проект реконструкции.

По данным районной администрации, проект предусматривает «максимальное сохранение первоначального вида парка и использование концепции «Экопарк», подразумевающей парк без развлекательных аттракционов, где основной упор сделан на наличие тихих зон, спортивных площадок, прогулочных зон.





В марте Элбек Шукуров представил проект кенгашу народных депутатов района, а уже в апреле сообщалось, что он знакомился с работами по благоустройству и реконструкции парка.