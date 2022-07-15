Абитуриенты из Каракалпакстана, где ограничен доступ в интернет, могут зарегистрироваться для участия во вступительных экзаменах в государственные вузы в центрах государственных услуг и в школах. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24» со ссылкой на Государственный центр тестирования (ГЦТ) при Кабинете министров.

Приём документов ведётся во всех центрах государственных услуг в республике. Процесс занимает несколько минут, говорится в репортаже.

В школах созданы штабы абитуриентов и организованы Wi-Fi-зоны для онлайн-регистрации через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) или сайт ГЦТ (my.dtm.uz).

В текущем году в самом Каракалпакстане 10 вузов и их филиалы планируют принять на бакалавриат более 12 тысяч студентов.

Как сообщил представитель ГЦТ по Каракалпакстану в репортаже, к настоящему времени для участия в экзаменах в республике зарегистрировались примерно 9500 абитуриентов.

При Совете министров Каракалпакстана действует колл-центр по вопросам регистрации по номеру 1053234. Кроме того, работает телефон доверия ГЦТ в республике по номеру 61−226−08−37.

Процесс регистрации должен был завершиться 20 июля, по направлениям с творческим экзаменом по иностранному языку — 10 июля.

УТОЧНЕНИЕ: Ранее сообщалось, что срок регистрации абитуриентов во все государственные вузы Узбекистана продлён до 27 июля (17 июля — для направлений с творческим экзаменом по иностранному языку). В ГЦТ «Газете.uz» уточнили, что это касается в том числе и абитуриентов из Каракалпакстана.

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