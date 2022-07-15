Кабинет министров Узбекистана протоколом от 13 июля продлил срок онлайн-регистрации абитуриентов в государственные вузы до 27 июля. Об этом 15 июля сообщил Государственный центр тестирования.

На направления бакалавриата, где проводится профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку, регистрация продлится по 17 июля включительно.

Процесс регистрации должен был завершиться 20 июля, по направлениям с творческим экзаменом по иностранному языку — 10 июля.

В дополнительные дни абитуриенты могут внести изменения в информацию о себе, в том числе о сертификатах о владении иностранным языком, говорится в сообщении.

Регистрация ведётся через Единый портал интерактивных государственных услуг и сайт Государственного центра тестирования.

Ранее сообщалось, что для абитуриентов Каракалпакстана, где до сих пор ограничен доступ в интернет, срок регистрации будет продлён.

В ГЦТ «Газете.uz» уточнили, что при этом жители Каракалпакстана имеют доступ к ЕПИГУ и ГЦТ. Кроме того, регистрация абитуриентов ведётся через школы и отделения ГЦТ.