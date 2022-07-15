Министерство энергетики Узбекистана прокомментировало сообщения в социальных сетях о повышении цен на газ на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

14 июля правительство временно приостановило действие своего постановления о повышении с 15 июля цен на электроэнергию и газ для бизнеса, газовых заправок и других юридических лиц. Отпускные цены газа для АГНКС остались на прежнем уровне, отметили в Минэнерго.

Однако, как свидетельствуют фотографии в интернете, на ряде АГНКС цена метана была повышена до 3000−3100 сумов с прежних 2300−2800 сумов.

«Нет объективных причин для повышения стоимости метана, которым заправляется автотранспорт на АГНКС. Однако влиять на ценовую политику АГНКС Министерство энергетики и другие госструктуры не имеют возможности, так как АГНКС работают в рыночных условиях и сами формируют цены в зависимости от спроса и предложения», — отметили в Минэнерго.









Фото из соцсетей.

В пресс-службе «Узтрансгаза» «Газете.uz» сообщили, что компания поставляет газ 350 из 1200 газовых заправок по стране. Ранее заправкам было направлено уведомление о повышении цен с 15 июля, однако за день до вступления в силу новых тарифов это решение было временно приостановлено.

«350 заправкам газ поставляется по старым ценам (1000 сумов за кубометр вместо запланированных 1150 сумов). Если на этих заправках наблюдается повышение цен, то это самостоятельное решение субъектов предпринимательства — „Узтрансгаз“ не может вмешиваться в этот процесс», — отметили в компании.

Решение о повышении цен может быть связано с тем, что «налоги с газовых заправок взыскиваются заранее», из-за чего они могли выплатить налоги на газ по повышенной ставке, пояснили в компании.

Однако в «Худудгазтаъминот» заявили, что предоплата за поставляемый газ осуществляется до 25 числа каждого месяца, то есть за июль оплата произведена 25 июня по прежней цене.

«Полный расчет за поставленный газ согласно пункту 114 ПКМ-22 осуществляется до 10 числа следующего месяца, то есть в нашем случае до 10 августа. Тарифы остались прежними», — отметили в компании.

Кроме того, в пресс-службе Государственного налогового комитета на запрос «Газеты.uz» напомнили, что согласно пункту 122−1 упомянутого выше постановления при увеличении тарифов потребитель освобождён от внесения дополнительных платежей за оплаченный авансом объём природного газа (сроком не более на месяц со дня оплаты).

«Ставки акцизного налога за нефтепродукты, реализуемые конечному потребителю, установлены в фиксированном виде — по отношению к объему (статья 289−3 Налогового кодекса). Ввиду отсутствия повышения в отпускных ценах продукции для АГНКС изменения в части налоговой базы по налогу на прибыль и НДС отсутствуют», — указали в ГНК.