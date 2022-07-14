По поручению президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане будет создано девять новых музеев, семь из которых будут находиться в самаркандском «Музейном квадрате». Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.

Министерство туризма и культурного наследия и Агентство культурного наследия при нём совместно с хокимиятами Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областей наладят деятельность «Музейного квадрата» в Самарканде.

По словам Азиза Абдухакимова, здесь будут созданы выставка «Великий шёлковый путь — золотое наследие Узбекистана и Китая», выставка «Самарканд — соприкосновение культур регионов Узбекистана и России», музей «Классицизм», Музей исторических фотографий, Музей ювелирного искусства, художественные выставочные залы и музеи традиционных костюмов в качестве филиалов Государственного музея-заповедника «Самарканд».

Кроме того, в Коканде будет создан Музей современного искусства как филиал Государственного музея-заповедника «Коканд», а в Ургенче — Музей лязги как филиал Музея современного искусства Узбекистана.

Целью принятого решения является пропаганда на платформе современного искусства богатого исторического и культурного наследия, содержащегося в музейных коллекциях страны, сообщил вице-премьер.