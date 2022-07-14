Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, которым вводится конкурсный отбор руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Конкурс будет проводиться на централизованной основе Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки.

Победители конкурса будут назначаться на должность сроком на пять лет. После этого они имеют право на прохождение конкурса на общих основаниях наряду с другими кандидатами.

С принятием указа все руководители школ, проработавшие более пяти лет, считаются освобождёнными от должности и могут временно исполнять свои полномочия до назначения нового руководителя.

«От директора зависит результат деятельности школы. Новый механизм достаточно прост, понятен, он исключает человеческие и коррупционные факторы, риски. Претендент на должность директора самостоятельно загружает на сайт Министерства образования пакет документов для участия в конкурсе», — сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова на пресс-конференции в информационном агентстве «Кабар».

После рассмотрения пакета документов участники будут допущены до компьютерного тестирования. Результат тестирования будет объявляться сразу по его окончании.