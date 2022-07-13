Заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 12 июля принял делегацию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем, сообщила пресс-служба МИВТ.

По итогам встречи стороны подписали перечень дополнительных направлений сотрудничества к действующему Плану совместных мероприятий правительства Узбекистана и ЕЭК на 2021−2023 годы.

Михаил Мясникович и Сардор Умурзаков. Фото: МИВТ

Документ включает в себя меры по взаимодействию профильных министерств и ведомств страны с соответствующими подразделениями ЕЭК по таким направлениям, как торговля, промышленность, таможенное и налоговое администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные стандарты, энергетика, фармацевтика, трудовая миграция и другие сферы.

Пресс-служба ЕЭК сообщила, что обновленный документ станет основой для активизации торгово-экономических связей. В него включены новые направления отраслевого взаимодействия. Это работа по постепенной гармонизации подходов в сфере таможенного сотрудничества (в том числе в части использования навигационных пломб для отслеживания перевозок, других аспектов таможенного транзита), технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм. Также речь идет о сотрудничестве по вопросам цифровизации грузовых транспортных перевозок, климатической повестки, электронной торговли, участии Узбекистана в реализации проекта «Евразийский агроэкспресс» и т. д.

В этот же день Михаила Мясниковича принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили вопросы устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.

«Евразийская экономическая комиссия активно сотрудничает с правительством Узбекистана. Для наращивания взаимодействия есть резервы и, главное, — ваша личная, уважаемый господин президент, политическая воля на углубление интеграции», — подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

Михаил Мясникович видит перспективу углубления сотрудничества в сфере инвестиций и финансовой политики, миграции, а также по новым направлениям — науке, туризму и здравоохранению.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» Михаил Мясникович заявил, что президент Узбекистана подчеркнул необходимость развития инвестиционного сотрудничества с ЕАЭС.

«Должны быть совместные компании, вертикально и горизонтально выстроенные структуры, которые действительно будут работать на основе бизнес-интересов», — сообщил он.

Михаил Мясникович считает, что Узбекистан способен играть роль эффективного связующего звена с восточными партнерами для ЕАЭС и «стать мостом между ЕАЭС, инициативой „Один пояс, один путь“ и Большим Евразийским партнерством».

Кроме того, глава коллегии ЕЭК предложил провести совместное заседание деловых советов Узбекистана и ЕАЭС.