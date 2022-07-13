Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что 13 июля уйдёт в отставку, после того как в стране 9 июля прошли массовые протесты на фоне экономического кризиса. Глава Шри-Ланки в сопровождении супруги и охраны сел в военный самолет Ан-32 и отправился на Мальдивы, сообщило BBC.

Местонахождение президента было неизвестно с субботы, после того как толпа протестующих ворвалась в его дворец. Протестующие требовали отставки президента и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Как сообщили источники BBC, брат президента, бывший министр финансов Базил Раджапакса, также уехал из страны.

Нового президента парламент страны планирует выбрать 20 июля.

Согласно конституции, обязанности президента, если последний уходит в отставку, должен исполнять премьер-министр. Однако, как отмечает BBC, Ранил Викрамасингхе также является непопулярным политиком.

Протестующие подожгли его частную резиденцию 9 июля. Он заявил, что уйдёт в отставку, но не назвал конкретную дату.

Причины недовольства жителей Шри-Ланки

Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда государство вышло из-под контроля Великобритании. В стране не хватает топлива, продовольствия и лекарств, отмечает BBC.

На прошлой неделе власти запретили продажу топлива для всех средств передвижения, кроме тех, которые выполняют ключевые функции в стране. Речь идет об автобусах и поездах, а также автомобилях экстренных служб.

В стране закрыты школы, остановлено лечение рака и другие рутинные медицинские процедуры, а многие семьи с трудом могут обеспечить себе один приём пищи в день.

Ощущается также острый дефицит товаров первой необходимости, в том числе бензина, дизельного топлива, продовольствия и лекарств. Правительство не может закупать их за границей, потому что у него кончается валюта, пишет издание, — из-за неэффективной политики государства и влияния пандемии коронавируса, резко снизившей доходы страны от туризма. В мае Шри-Ланка впервые за свою историю объявила дефолт по госдолгу, не сумев вовремя выплатить 78 млн долларов по процентам на суверенные облигации.