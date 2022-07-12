В разгар летнего периода многие задумываются о покупке кондиционера. И это естественно: переживать жару лучше в прохладе, тем более если выходные дни вы предпочитаете проводить в спокойной обстановке дома. Samsung заботится о комфорте и предлагает выгодные условия приобретения кондиционера в честь праздника Курбан хайит.
Июль — время выгодных покупок в Samsung
При покупке кондиционера с 9 июля по 9 августа жители Ташкента получают возможность установить его бесплатно.
Приобретая кондиционер Samsung, можно получить двойную выгоду: сэкономить время и деньги. Поскольку лето — период повышенного спроса на климатическое оборудование, тарифы на услуги монтажа возрастают в разы, а найти специалиста сложно. При покупке кондиционера Samsung не нужно тратить время на поиски мастера и деньги на установку сплит-системы. Воспользоваться предложением можно до 9 августа в Ташкенте.
Акция действует только в Ташкенте.
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