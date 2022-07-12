На выходных в интернете появились сообщения о том, что один из банков в качестве эксперимента повысил комиссию за снятие крупных сумм наличных денег в банкоматах. Процент исчисляется по дифференцированной ставке: 1% — за обналичивание суммы до 1 млн сумов, 3% — более 1 млн сумов. Ряд специалистов и блогеров поддержал инициативу, отметив, что это необходимо для борьбы со спекулянтами, использующими наличные в коммерческих целях. Они снимают крупные суммы денег, из-за чего не остаётся наличных для сотрудников бюджетных организацией, пенсионеров и других категорий населения.

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Финансист Отабек Бакиров написал, что по рыночным и бизнес-правилам более высокая комиссия за снятие крупных сумм наличных поможет сбалансировать спрос и предложение, от чего «выиграют и банки, и потребители». Он привёл оценку, согласно которой обналичивание 75−90% денег в банкоматах приходится на долю 15−20% всех транзакций, в зависимости от регионов и локаций.

«Такой подход особенно важен в отдаленных и труднодоступных районах, где транзакционные издержки/затраты на наличные деньги и спрос на наличные очень высоки», — считает он.

Отабек Бакиров предположил, что банк, который проводит этот эксперимент, может быть наказан.

«Любое необычное решение — это почти преступление, ведь все должны выстроиться в ряд или маршировать в ногу. Рынок только в книгах, у нас другой путь. В районе, где проводится эксперимент, есть три банкомата. В двух из них, где комиссия 1%, денег нет (заполнили утром, кажется, сняли за несколько минут). В третьем, экспериментальном банкомате деньги есть, люди обналичивают, и никто не жалуется. Чуть дальше, в нескольких сотнях метров, сотрудник Paynet обналививает деньги по 5%», — сообщил он.

Центральный банк Узбекистана заявил, что в праздничные дни более 9500 банкоматов на территории страны работают в бесперебойном режиме и приняты меры для обеспечения достаточного количества наличных денег.

Регулятор подчеркнул, что комиссия за снятие наличных в банкоматах определяется банками самостоятельно исходя из стоимости обслуживания банкоматов и на данный момент не превышает 1%.

«Если какой-то коммерческий банк в качестве эксперимента установил дифференцированную высокую комиссию в отдельном банкомате, то в условиях свободного рынка это себя не оправдывает. Потому что в других банкоматах комиссия установлена на уровне 1% или меньше, поэтому потребители предпочтут пользоваться более дешевой услугой», — говорится в заявлении.

Экономист Миркомил Холбоев считает, что решить проблему высокого спроса на наличные одним лишь повышением комиссии в банкоматах сложно.

«Формирование спроса на наличные деньги связано с тем, что расчёты с наличными в нашей экономике остаются более удобными, чем расчёты по картам. То есть, если вы идёте на рынок и хотите что-то купить, вероятность иметь проблемы с картой намного выше, чем с наличными (особенно в районах). Примечательно также, что очереди за наличными в районах значительно выше, чем в областных центрах. То есть основная часть проблем, связанных с повышенным спросом на наличные деньги, приходится на районы», — написал он.

По его мнению, повышение комиссии для получения крупных сумм может немного снизить спрос на наличные, но это не решит ни одной из проблем, связанных с использованием безналичных платежей в экономике.

«Это может ещё больше повысить особый статус наличных денег на рынках. То есть могут снова появиться различия в ценах на наличный и безналичный расчёты (если эта разница ещё существует в каком-то регионе или товаре, то эта разница станет больше)», — указал Миркомил Холбоев.

Депутат Расул Кушербаев считает, что инициатива по повышению комиссии может ещё больше увеличить разрыв между наличными и безналичными деньгами.

«И большая часть населения [со средним уровнем достатка] будет недовольна этим. Лучше извлечь уроки из событий в Каракалпакстане и в то же время воздерживаться от действий, вызывающих недовольство населения», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что банкам лучше искать другие способы получения прибыли, как это делают банки развитых стран.

«Например, работать над тем, чтобы перестать выдавать показные льготные кредиты, которые распределяются между своими работниками и некими „воротилами“. Мы и простые люди прекрасно знаем, кому на самом деле выгодны такие блага», — отметил Расул Кушербаев.

Экономист Бехзод Хошимов заявил, что эта ситуация так или иначе связана со старыми проблемами — льготными кредитами и большой ролью государства в банковской системе. По его словам, неэффективно бороться с последствиями, не решив сами проблемы.

«Когда резко снизится роль государства в наших банках, если мы сократим расходы, прекратив распределение ресурсов через банки через льготные кредиты и подобные социальные программы, если мы дадим банкам свободу самостоятельно устанавливать цены на услуги, если будет межбанковская конкуренция, если не будет ограничений для входа/выхода с этого рынка, то только тогда в банковской системе проблемы будут исчезать до того, как они появились. Независимость Центрального банка также находится в верхней части этого списка», — отметил он.

По его мнению, после достижения этого равновесия на рынке банки начнут устанавливать цены на услуги в зависимости от спроса и предложения на рынке и независимо от того, эксперимент это или постоянная ценовая политика.

«В этом случае выигрывает потребитель, а поставщику услуг, который устанавливает цены, присваивается ярлык справедливого, а не «недобросовестного». Повторяя слова [Центрального банка], на свободном рынке цена поставщика услуги быстро корректируется. «Правда, свободен рынок или нет, это другой вопрос. На самом деле эпизод, где цена растет, не является аномалией или недобросовестностью. На тот момент он отражает увеличение спроса на этот продукт и дефицит предложения», — заявил Бехзод Хошимов.

Экономист согласился с мнением Расула Кушербаева о том, что необходимо прекратить выдачу льготных кредитов. Однако, по его словам, дело в том, что эту проблему не должны решать коммерческие банки, поскольку они распределяют только кредиты, которые выделяет государство.

«Каждый раз, когда мы видим новости о хищении, потере или задержании при выдаче льготных кредитов, мы видим последствия. И в конечном итоге мы боремся с этим последствием вместо устранения причин проблем. С коррупцией то же самое — это следствие, а не причина», — подчеркнул он.

В мае сообщалось о проблемах с получением наличных денег в банкоматах. Центробанк тогда объяснил перебои возросшим спросом и проблемами логистики. Регулятор заверил, что имеет все ресурсы для удовлетворения потребности населения в наличных.