В ходе оперативного мероприятия, проведенного 10 июля Андижанским областным управлением Службы государственной безопасности совместно с Андижанской областной прокуратурой, помощник прокурора Кургантепинского района этой области был задержан при получении взятки в размере 1500 долларов.

Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.