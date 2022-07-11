Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О деятельности по налоговому консультированию». Он был разработан вместо закона «О налоговом консультировании» от 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Закон дополняется положением о том, что деятельность по налоговому консультированию должна быть независима от влияния государственных органов и других организаций и должностных лиц.

Согласно принципу независимости, которым дополнен закон, налоговые консультанты могут отказаться от оказания услуг по налоговому консультированию при наличии обстоятельств, препятствующих независимости своей деятельности.

Закон содержит уточнённый перечень услуг по налоговому консультированию:

консультирование клиента (доверителя) по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, подготовки и представления налоговой отчётности;

подготовка налоговой отчётности (декларации), включая её представление от имени клиента (доверителя) через его персональный кабинет;

подготовка документов, подлежащих представлению в налоговые органы для возврата и (или) погашения налоговой задолженности за счёт излишне взысканных или излишне уплаченных налогов, предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов;

ведение налогового учёта;

определение объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением;

анализ и оценка налоговых и финансовых рисков, предоставление клиенту (доверителю) рекомендаций по применению налоговых льгот;

представительство в судах, правоохранительных и контролирующих органах при рассмотрении экономических, гражданских, уголовных и административных дел, связанных с налоговыми правоотношениями;

проверка правильности исполнения клиентом (доверителем) его налоговых обязательств за определенный период, в том числе при добровольной ликвидации и другое.

Уполномоченным государственным органом в области деятельности по налоговому консультированию определено Министерство финансов (ранее — Кабинет министров).

Полномочия по развитию и координации деятельности в области налогового консультирования переданы Палате налоговых консультантов Узбекистана, которая является общественной организацией. Ей, в частности, передаются такие основные функции Минфина, как выдача, переоформление, прекращение действия сертификата налогового консультанта, повышение профессионального уровня налоговых консультантов и другие.

В законе подчёркивается, что члены палаты сохраняют независимость в осуществлении своей деятельности.

При Палате налоговых консультантов создаётся Экспертный совет налоговых консультантов. Он рассматривает и выдаёт заключения по систематически возникающим налоговым спорам между налогоплательщиками и контролирующими органами, экспертную оценку предложений по внесению изменений в налоговое законодательство, а также разрабатывает предложения по его совершенствованию.

Заключения экспертного совета по налоговым спорам принимаются к рассмотрению контролирующими органами.

Организация налоговых консультантов может быть членом Палаты налоговых консультантов.

Согласно закону, она, помимо услуг налогового консультирования, может оказывать такие услуги, как консалтинговые услуги по осуществлению экспортно-импортных операций, анализ, экспертиза и мониторинг инвестиционных проектов.