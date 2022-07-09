Песочный пирог со сливами
Видеорецепт пирога со сливами, который можно подать с шариком мороженого к столу.
Сливовый пирог
Самый популярный рецепт, опубликованный в газете The New York Times — рецепт сливового пирога.
Сливовый пирог с безе
Нежное тесто, сочная начинка с кислинкой и хрустящее безе — сливочный пирог с безе.
Сливовый крамбл
Крамбл — идеальный вариант выпечки для тех, кто любит поменьше теста и побольше начинки.
Шоколадный пирог со сливами
Гармоничное сочетание сливы и шоколада в этом пироге вас приятно удивят.
Пирог со сливами и карамельной заливкой
Нежный пирог со сливами и карамельной заливкой.
Брауни-чизкейк со сливами
Два популярных десерта — брауни и чизкейк в сочетании со сливой.