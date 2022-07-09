Песочный пирог со сливами





Видеорецепт пирога со сливами, который можно подать с шариком мороженого к столу.

Сливовый пирог





Самый популярный рецепт, опубликованный в газете The New York Times — рецепт сливового пирога.

Сливовый пирог с безе





Нежное тесто, сочная начинка с кислинкой и хрустящее безе — сливочный пирог с безе.

Сливовый крамбл





Крамбл — идеальный вариант выпечки для тех, кто любит поменьше теста и побольше начинки.

Шоколадный пирог со сливами





Гармоничное сочетание сливы и шоколада в этом пироге вас приятно удивят.

Пирог со сливами и карамельной заливкой





Нежный пирог со сливами и карамельной заливкой.

Брауни-чизкейк со сливами





Два популярных десерта — брауни и чизкейк в сочетании со сливой.