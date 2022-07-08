Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«В эти светлые дни мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что все вместе встречаем Курбан хайит — праздник Ийд аль-Адха в атмосфере мира и благополучия. Все мы хорошо знаем, что ислам — религия мира, добра и гуманизма. Призыв к миру звучит в более чем 100 аятах священного Корана. Так, в суре „Бакара“ говорится: „О те, кто уверовал! Стремитесь к миру!“», — говорится в поздравлении.

«Действительно, в сегодняшнее очень сложное и тревожное время для каждого мусульманина, каждого человека, живущего в нашей стране, как никогда актуальным является ценить и беречь мир и спокойствие. Уверен, что выполнение этой благородной и священной задачи, став для каждого гражданина Узбекистана велением сердца и человеческим долгом, будет служить укреплению нашей независимости, обеспечению мирной, свободной и благополучной жизни народа, будущего наших детей», — отметил президент.

Курбан хайит, «воплощающий в себе такие священные понятия, как возвеличивание самого дорогого и почитаемого творения Всевышнего — человека, его чести и достоинства, полностью созвучен сути и содержанию широкомасштабных реформ, проводимых в Узбекистане во имя интересов человека, создания достойной жизни нашему народу», продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Все мы гордимся тем, что священная религия ислам и её немеркнущие ценности, многовековые традиции Курбан хайита, которые ещё больше укрепляют такие присущие нашему народу высокие качества, как взаимоуважение, доброта и милосердие, умение жить в согласии и быть благодарным, служат ни с чем не сравнимой духовной силой, объединяющей представителей разных наций и народностей», — подчеркнул он.