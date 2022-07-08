Зайнилобиддин Шахоббидинович Низомиддинов избран первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе организации.

В пятницу Зайнилобиддин Низомиддинов указом главы государства был освобождён от должности руководителя Администрации президента «в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья».

Он находился на этом посту с августа 2018 года, а ранее был помощником Шавката Мирзиёева, когда он занимал пост премьер-министра страны.

Стоит отметить, что в структуре руководства Федерации профсоюзов до сегодняшнего дня не было должности первого заместителя председателя.