Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который обжигал сварочным аппаратом подвешенного щенка на заводе в Джизаке, сообщила пресс-служба УВД области.

Им оказался уроженец Китая Ман Минг, работающий механиком на узбекско-китайском предприятии Xuaxin в Зафарабадском районе Джизакской области.

Сотрудники Зафарабадского ОВД составили в отношении работника завода административный протокол по статье 111 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Узбекистана об административной ответственности. Решение о наказании вынесет суд.

Напомним, с ноября 2021 года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, криминализующие жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье. Однако применить их можно только в случае повторного истязания животного после административного взыскания за те же действия.