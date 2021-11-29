С 27 ноября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, криминализующие жестокое обращение с животными. Соответствующий закон был подписан президентом 25 августа.

Согласно новой статье 202−1 УК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье или гибель, после применения административного взыскания за такие же действия, карается штрафом от 25 до 50 БРВ (от 6,75 до 13,5 млн сумов), общественными работами до 240 часов или исправительными работами до одного года, а также ограничением или лишением свободы на срок до 6 месяцев.

Санкция статьи 111 о жестоком обращении с животными Кодекса об административной ответственности также ужесточена с 27 ноября.

Жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ. То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, либо совершенное в присутствии несовершеннолетнего или повлекшее гибель либо увечье животных, влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток.

Напомним, что проект с этими поправками в административное и уголовное законодательство в ноябре прошлого года вынесла на обсуждение Генеральная прокуратура. С инициативой по подготовке предложений выступило Общество защиты животных «Mehr va oqibat».



