Huawei MateBook D 15 будет доступен в Узбекистане уже в скором времени. Новинка, получившая процессоры Intel Core 10-го поколения, оснащена экраном с тонкими рамками, компактным алюминиевым корпусом и функцией Huawei Share. Ноутбук может стать новым центром управления контентом и другими устройствами экосистемы Huawei.

Экран с узкими рамками и режимом защиты зрения

Huawei MateBook D 15 оснащен Full HD экраном на IPS-матрице с диагональю 15,6 дюйма с антибликовым покрытием. Модель получила яркие и четкие экраны с IPS-матрицей, быстрым откликом и соотношением сторон 16:9 — оптимальным как для работы с документами, так и для просмотра фильмов кинематографического формата.

Новинка получила сертификаты Low Blue Light и FlickerFree от компании TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, обеспечивая снижение нагрузки на глаза при длительной работе.





Металлический корпус с лаконичным дизайном

Ноутбук MateBook D 15 выполнен в прочном и легком корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. Huawei MateBook D 15 при толщине 16,9 мм весит 1,56 кг, что помогает без труда брать его с собой в путешествия и командировки, не беспокоясь о месте в сумке или рюкзаке.

MateBook D 15 оснащен двухканальной оперативной памятью DDR4 в 8 Гб и твердотельными накопителями емкостью 256 или 512 Гб с интерфейсом PCIe. Это обеспечивает высокую скорость доступа к данным и быструю работу операционной системы.





Легкая передача файлов — Huawei Share

Как и многие другие продукты компании Huawei MateBook D 15 поддерживает быстрое сопряжение со смартфонами Huawei, а также функцию «Мультискрин» — после мгновенного подключения друг к другу устройства могут легко обмениваться файлами и совершать голосовые и видеовызовы. Существует возможность открыть файл с телефона на ноутбуке, отредактировать его и сразу же сохранить в телефоне, что удобно и практично.

Сканер отпечатка пальца

Сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания ноутбука, помогает разблокировать систему, не теряя времени на ввод пароля. Скрытая в корпусе веб-камера исключает возможность несанкционированного использования, надежно защищая приватность пользователя. Дополняет картину стереосистема с объемным звучанием.





Huawei MateBook D 15 будeт доступен в Узбекистане в цвете «космический серый и «мистический серебристый». Также при покупке ноутбука компания Huawei предлагает особый бонус для своих покупателей — беспроводные наушники FreeBuds 4i в подарок.

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