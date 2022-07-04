ЮНИСЕФ 4 июля передал Министерству дошкольного образования Узбекистана 8100 методических пособий «Организация медицинской помощи в дошкольных образовательных организациях», сообщили в пресс-службе Детского фонда ООН.

Эта публикация является рабочим инструментом для медицинских работников дошкольных организаций и освещает основные виды их деятельности.

Пособие содержит информацию о правильной гигиене, питании и профилактических мерах, включая иммунизацию, говорится в сообщении. Подчеркивается также вопрос наблюдения за ростом и развитием детей, при этом уделяется внимание формированию навыков здорового образа жизни.

ЮНИСЕФ разработал методическое пособие совместно с министерствами дошкольного образования и здравоохранения, а также Центром развития профессиональной квалификации медицинских работников для предоставления медицинскому персоналу дошкольных образовательных организаций знаний и навыков с целью обеспечения безопасных и здоровых условий для детей.

«Охрана здоровья имеет критически важное значение для дошкольников, воздействуя на многочисленные результаты в жизни. Поэтому важно чтобы мы инвестировали в системное управление такой помощью», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Этот период жизни детей закладывает основу для всего будущего социального, умственного, физического и познавательного развития. Ранние годы являются критически важными, так как обеспечивают основу для достижений в образовании, экономической производительности, ответственного гражданства и здоровья на протяжении всей жизни следующего поколения», — добавил он.

В качестве следующего шага для усиления потенциала медицинских работников системы дошкольного образования ЮНИСЕФ поддержал разработку Министерством дошкольного образования программы онлайн-обучения, которая позволит обучить более 8000 медсестер в короткий период времени.