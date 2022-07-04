По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан — наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник, 4 июля, сообщил прокурор отдела Генпрокуратуры Аброр Маматов.

Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.

Деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом, отметил он.

«Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания», — сказал Аброр Маматов.

Представитель Генпрокуратуры описал происходившие события, согласно версии следствия. Он отметил, что «отдельные лица, имевшие корыстные намерения, под предлогом недовольства конституционными реформами избрали путь агрессии и насилия и попытались раскачать ситуацию».

«1 июля в городе Нукусе группа лиц, прикрываясь надуманными лозунгами, манипулируя сознанием граждан, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, организовала массовые беспорядки», — отметил он.

«Согласно следствию, примерно в 14:50 в Telegram-канале Makan.uz было опубликовано видеообращение редактора газеты „Ел хызметинде“ („На службе народа“) и блогера Даулетмурата Тажимуратова. В нём он призвал граждан провести митинг „за свободу Республики Каракалпакстан“ в 17:00 5 июля перед зданием Жокаргы Кенеса», — сообщил Аброр Маматов.

(Дополнение от редакции. На видео Даулетмурат Тажимуратов говорит, что обратился в Жокаргы Кенес с просьбой провести 5 июля «мирный, организованный» митинг за «свободу Каракалпакстана». При этом он призывает людей сделать его (дословно) «лидером каракалпаков и следовать» за ним).

В 15:30 он был доставлен в УКД ОВД Нукуса и задержан «за незаконный призыв граждан через социальные сети к организации митинга».

Группа граждан, узнав о задержании блогера сотрудниками ОВД, пошла с требованием его освобождения к следственному изолятору №2 МВД Каракалпакстана и к УКД ОВД Нукуса, а затем около 17:30 «устроила беспорядки на автодороге перед ООО „Центральный дехканский рынок“ в центре города Нукуса».

После этого Даулетмурат Тажимуратов был освобождён из УКД ОВД Нукуса, но он и его сторонники «далее продолжили беспорядки, оказывая активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыто призывая к незаконному изменению действующего государственного строя Республики Узбекистан вопреки Конституции и захвату власти», отметил прокурор.

«2 июля в 14:45 из Нукусского района в сторону города Нукуса направилось 300 человек. Не подчиняясь законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, они завладели специальными средствами (рации, дубинки, каски, шумовые гранаты, щиты) 50 сотрудников Национальной гвардии, нёсших службу на блок-посту города Нукуса», — отметил представитель Генпрокуратуры.





Спецсредства, которые можно было видеть на улицах Нукуса в воскресенье. Фото: Шухрат Латипов / «Гзета.uz».

«В этот же день неизвестными лицами было организовано нападение на военный пост в Ходжейлийском районе и получено оружие, а также совершены нападения на Международный аэропорт Нукуса, Реабилитационный центр для лиц, находящихся под административной стражей, в Нукусе, здание ОВД города Нукуса», — продожил прокурор.

В ходе массовых беспорядков в Нукусе были подожжены грузовой автомобиль MAN возле кафе Las Vegas и «КамАЗ» перед центральной мечетью в Старом городе, а в Шуманайском районе — вагон, принадлежащий фермерскому хозяйству.

Был нанесён ущерб мосту через канал Дустлик возле Спорткомплекса в Нукусе, а также множеству других зданий и сооружений, отметил Аброр Маматов.

В результате беспорядков, по имеющимся на данное время данным, погибло 18 человек, 243 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. Ранее Нацгвардия сообщала, что в медучреждениях находятся 94 человека, в том числе тяжело раненые.

Представитель Генпрокуратуры отдельно обратился к жителям Узбекистана, журналистам, экспертам и сотрудникам международных организаций, призвав не верить провокационной и вымышленной информации, распространяемой зарубежными интернет-ресурсами. Он призвал пользоваться официальными источниками информации и заверил, что штаб будет регулярно делиться информацией о ходе следствия.