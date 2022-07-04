3 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй раз за два дня прилетел в Нукус, где 1 и 2 июля прошли массовые демонстрации. Он провёл встречи с депутатами Жокаргы Кенеса, руководством Совета министров и представителями общественности и выступил с обращением. «Газета.uz» приводит основные цитаты из обращения.

Тревожные события, произошедшие в Республике Каракалпакстан, отозвались болью в сердце каждого из нас, всех граждан Узбекистана.

Конституционная реформа инициирована с целью дальнейшего общественно-политического и социально-экономического развития страны, обеспечения прав и свобод граждан, реализации на практике благородной идеи «Интересы человека — превыше всего».

Под предлогом несогласия с конституционной реформой отдельные силы в своих корыстных целях пытаются раскачать и дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, избрав путь агрессии и насилия. Деструктивные силы, используя отработанные технологии распространения фейковой информации, возможности социальных сетей, целенаправленно вовлекают граждан в антиконституционную деятельность. Их основной целью является раскол в обществе, снижение доверия к проводимой созидательной политике государства, нанесение ущерба территориальной целостности Узбекистана.

1 июля 2022 года в городе Нукусе, прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, группа лиц вопреки законным требованиям представителей власти организовала беспорядки, предприняла попытку захватить здания местных органов государственной власти.

2 июля 2022 года, несмотря на требования прекратить нарушения общественного порядка, эти лица продолжили свои деструктивные действия на главных улицах административного центра республики. Более того, отдельные участники событий пытались спровоцировать столкновения с сотрудниками органов правопорядка, силой прорваться на охраняемые территории, забрасывали здания камнями и другими предметами.

Продвигаясь по улицам города, участники беспорядков нанесли значительный урон объектам инфраструктуры, разбивали окна, совершали поджоги. Несколько групп в целях захвата оружия предприняли попытку штурма зданий Главного управления внутренних дел города Нукуса и управления Национальной гвардии. Пользуясь относительным численным превосходством, они нападали на сотрудников органов правопорядка, с особой жестокостью избивали их, нанося тяжкие телесные повреждения. К большому сожалению, среди мирного населения и сотрудников органов правопорядка есть жертвы.

В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка… я подписал указ о введении на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа 2022 года. Надеюсь, что в ходе выполнения этого указа многонациональный народ Каракалпакстана мобилизует все свои силы и возможности, сплотится во имя мира и стабильности, обеспечения гражданского согласия — основы благополучия и процветания страны.

Процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию продолжается… С учётом изучения мнений жителей республики мною было предложено оставить без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан, касающиеся правового статуса Республики Каракалпакстан. Законодательная палата Олий Мажлиса в ближайшие дни рассмотрит данный вопрос.

В последние годы мы вместе осуществили масштабную созидательную работу по обеспечению всестороннего социального, экономического, культурного, инновационного развития Каракалпакстана. Её практические результаты сегодня ощущает каждый житель республики.

За последние 5 лет в местный бюджет региона было направлено около 11 трлн сумов. Последовательно реализуется программа социальной защиты населения. Проводится большая работа по сокращению бедности… Материальная помощь была оказана около 65 тысячам семей, включенных в «железную тетрадь», 17 тысячам семей, в которых есть дети-инвалиды в возрасте до 16 лет, а также потерявшим кормильца. Только по итогам 2020 года совокупный доход на душу населения в Каракалпакстане увеличился почти в 3 раза.

Объём строительных работ за последние 5 лет вырос в 3,5 раза. Созданы десятки новых промышленных производств, современных агрокластеров, совместных предприятий. В республике были построены, реконструированы и отремонтированы тысячи объектов, в том числе детские сады, общеобразовательные и специализированные школы, вузы, учреждения здравоохранения, науки, культуры и спорта. С 2017 года охват детей дошкольным образованием вырос с 32% до 75%.

В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в Республике Каракалпакстан осуществлена масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению населения электроэнергией, природным газом, питьевой водой, улучшено состояние ирригационных и мелиоративных сетей.

Ведется активная деятельность по защите и восстановлению экологической системы, устойчивому социальному, экономическому развитию региона Приаралья. В частности, некогда отсталый Муйнак обрел совершенно новый облик, превратился в современный, динамично развивающийся район.

На высохшей части Аральского моря высажены зеленые насаждения площадью 1 миллион 733 тысячи гектаров. Разрабатывается пятилетняя национальная программа по восстановлению флоры и фауны региона. Впервые вопрос о его развитии определен приоритетом государственной политики.

Твердо заявляю, что проводимые в Каракалпакстане позитивные преобразования будут продолжены ускоренными темпами. Ведь судьба Каракалпакстана — это судьба Узбекистана, счастье и благополучие каракалпакского народа — это счастье и благополучие всего узбекского народа.

счастье и благополучие каракалпакского народа — это счастье и благополучие всего узбекского народа. Я верю в мудрость народа Каракалпакстана, закаленного в жизненных испытаниях, и призываю его проявлять благоразумие, не поддаваться на провокации, в том числе внешних враждебных сил и движений, не становиться их жертвами.

Призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам, силовым методам противостояния органам власти будут строго пресекаться в соответствии с действующим законодательством, а виновные в этом лица понесут неотвратимое наказание.

Убежден, что в этот сложный период трудолюбивый, благородный и великодушный народ Каракалпакстана и впредь будет придерживаться нерушимых ценностей единства и неделимости судеб узбекского и каракалпакского народов.

Случившееся призывает нас быть ещё более бдительными и внимательными. Сегодня нам как никогда нужны твердая воля, сплоченность и единодушие во имя мира и спокойствия в нашем родном Узбекистане, во имя будущего наших детей и внуков.

Ни для кого не секрет, что сейчас в разных регионах мира усиливаются жёсткая конкуренция, такие угрозы, как межнациональные и межконфессиональные противоречия, сепаратизм, национализм, радикализм. В столь тревожной ситуации укрепление дружбы и согласия между представителями разных наций и религий, обеспечение стабильного и непрерывного развития в нашей прекрасной стране, повышение созидательного потенциала нашего народа и его уверенности в завтрашнем дне являются не только задачей, но и человеческим долгом каждого из нас, прежде всего руководителей и ответственных лиц.

Лишь так мы сможем достойно ответить на все современные вызовы и угрозы, сформировать в нашем обществе, особенно у молодёжи, стойкий иммунитет против различных деструктивных идей, достичь ещё более эффективных результатов, не сворачивая с пути демократических реформ, избранного нашим народом.

У всех нас одна Родина. Нас объединяет единая, великая цель — мир на нашей Родине, процветание страны и благополучие народа. Мы вместе обязательно построим Новый Узбекистан и Новый Каракалпакстан. Уверен, что наш смелый и благородный народ, преодолевший в своей истории немало трудных испытаний, достигнет этих поставленных перед собой великих целей.





На встрече с жителями Нукуса президент также сказал (цитаты по Kun.uz):

Конечно, в мире сейчас неспокойно. Нам негоже брать с этого пример. Нам нужны только мир и спокойствие, наше единство. Я всегда приезжаю, открыто с вами беседую, встречаюсь, оставляю своих представителей.

Мы начали большие проекты в Каракалпакстане, вот, махалли изменились. Раньше ведь было не так? Не было ведь структуры, которая слушала бы людей?

Не ради красивой картинки или хвастовства, говорю правду: если мы создадим систему, в которой, насколько это возможно, государство слушает людей, удовлетворяет его потребности, мы достигнем своей цели.

мы достигнем своей цели. [Режим чрезвычайного положения] — залог мира. Мы все должны думать о безопасности нашего народа. Потеря даже одного человека — это трагедия для народа.

Представьте, вчера: в руках оружие, стреляет в сотрудника Национальной гвардии, наступают на нашу армию с целью переворота.

Что это значит? Ими управляют извне. Они играют под их дудку. Мы этого не допустим. У нас достаточно и сил, и мощи, и возможностей. Мы установим мир в Каракалпакстане. Нам только нужно найти этих бессовестных и обеспечить верховенство закона и неотвратимость наказания.

Меня сегодня в Каракалпакстан привели моё сердце, моя любовь. Как я могу спокойно сидеть?.. Я всё равно, как бы сложно это ни было, обеспечу верховенство закона, неотвратимость наказания (цитата из выступления, показанного по телевидению).

В воскресенье «Газета.uz» публиковала репортаж о ситуации в столице Каракалпакстана Нукусе.