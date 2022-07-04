4 июля состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили пресс-службы глав государств.

В начале беседы президент Казахстана выразил полную поддержку принятым президентом Узбекистана решительным мерам по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане, пишет пресс-служба Шавката Мирзиёева.

«Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского главы.

Оба лидера в разговоре также уделили внимание реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики и взаимных поставок продукции.

Состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего регионального сотрудничества в контексте подготовки к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Стороны отметили результаты трехсторонних переговоров правительственных делегаций Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, состоявшихся на прошлой неделе в Бишкеке.