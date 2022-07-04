В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций появилась должность советника министра по привлечению молодёжи и женщин в сферу IT, а также продвижению Узбекистана как регионального IT-центра. Им стала Камола Сабирова, сообщила пресс-служба министерства.

39-летняя Камола Сабирова работала переводчиком на телеканале «Ёшлар» и занимала ответственные должности в международных и отечественных организациях. Владеет русским, английским и испанским языками.

В сообщении отмечается, что пресс-секретарь — начальник управления по связям с общественностью и СМИ министерства Шерзод Ахматов продолжит работать на своей должности.