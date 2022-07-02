3 июля на северные районы Узбекистана, а 4−5 июля — на всю территорию страны осуществится вторжение относительно прохладного воздуха с районов Поволжья. Дневная температура воздуха понизится до +30…+35 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет.

С прохождением фронта вторжения 3−5 июля местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

3 июля по Каракалпакстану и Хорезмской области, 3−4 июля по Бухарской и Навоийской областям и 4−5 июля по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины в отдельных районах порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.