Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана. «Газета.uz» приводит основные цитаты из выступления, которые транслирует пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев и глава Жокаргы Кенеса Мурат Камалов.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что [проект поправок в Конституцию] пройдёт всенародное обсуждение. После этого он, на основе мнений и размышлений, высказанных гражданами, будет внесён в Законодательную палату для совершенствования. Потом данный проект будет вынесен на референдум Республики Узбекистан, и наши граждане путём свободного голосования выразят своё отношение по этому вопросу», — сказал президент.

«Лишь после этого изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан вступят в законную силу», — подчеркнул он.

«Сколько потребуется времени для доведения нашей обновляемой Конституции до совершенства, столько и продлится этот процесс. В этом направлении мы будем работать только советуясь с нашим народом», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Однако, — продолжил он, — в отдельных местах встречаются случаи недопонимания в толковании важности этого вопроса. В частности, группа лиц выразила несогласие с отдельными нормами, предусмотренными в проекте и касающимися Республики Каракалпакстан. В результате 1 июля на центральных улица города Нукуса они организовали демонстрации. Они совершили попытки незаконного захвата зданий местных органов государственной власти».





«В этой связи считаю нужным отдельно подчеркнуть следующее», — сказал президент.

«Данный проект конституционного закона, представленный нашему народу, пока не принят, он лишь вынесен на всенародное обсуждение. Ещё раз повторю: исходя из пожеланий, предложений и мнений наших граждан данный проект будет меняться и совершенствоваться».

«Исходя из этого и принимая во внимание уникальные этнические, культурные особенности, национальные традиции и ценности, особый правовой статус Республики Каракалпакстан, считаю необходимым оставить в проекте нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан без изменений. То есть статьи 70, 71, 72, 74, 75 статьи Конституции будут оставлены без изменений», — заявил президент.

Он попросил Законодательную палату Олий Мажлиса рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки.

«Дорогие жители Каракалпакстана! Повторяю — долг всех нас — сохранить многовековую дружбу и братство между узбекским и каракалпакским народами, взаимное уважение и доброту, наше единство, атмосферу мира и стабильности, царящую в нашей стране. Это и есть главная цель наших конституционных реформ», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Мы обязательно вместе построим Новый Узбекистан и Новый Каракалпакстан! Все наши реформы и обсуждения в этой сфере, без сомнения, должны осуществляться на основе демократии и правовых критериев», — продолжил глава государства.

«При этом будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило „Закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо“», — сказал он.

«В сложившейся ситуации призываю всех наших соотечественников проявить солидарность и единодушие, действовать разумно, не потакать разным злонамеренным призывам и действиям», — подчеркнул президент.

«Я верю в ум и мудрость благородного и великодушного каракалпакского народа», — сказал он в завершение.