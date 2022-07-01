Президент Шавкат Мирзиёев 30 июня посетил праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи в парке «Новый Узбекистан», сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что пришёл на праздник с новыми предложениями и объявил о дополнительных возможностях, которые будут созданы для молодёжи.

«Знания, энергичность нашей сегодняшней молодежи бесконечно радуют меня. Так и должно быть. Потому что в ваших жилах течёт кровь великих предков. Наша история насчитывает не 31 год, а целых три тысячелетия. Наши предки положили начало двум ренессансам. Теперь мы собираемся построить фундамент Третьего ренессанса. На кого мы полагаемся? На вас. Наша самая важная опора при этом — образование», — сказал он.

В сообщении пресс-службы говорится, что на решение проблем более 700 тысяч юношей и девушек, включённых в «молодёжную тетрадь», до настоящего времени направлено 650 млрд сумов. За последние два года на бизнес-проекты 174 тысяч молодых людей выдано льготных кредитов на сумму 4,4 трлн сумов. 560 тысячам молодых людей выделены земли для ведения сельского хозяйства.

«Для меня всегда большая радость встретиться с вами, узнать о ваших заветных мечтах и планах, услышать ваши предложения и инициативы. Видя вашу целеустремленность, горящие энтузиазмом глаза, я получаю заряд неиссякаемой энергии. Вы обладаете такой вот огромной силой», — заявил президент.

Озвученные предложения

Льготами и преференциями, предусмотренными «молодёжной тетрадью», теперь смогут воспользоваться почти 3 миллиона юношей и девушек в возрасте 14−17 лет. Количество этих льгот увеличится с нынешних 11 до 25.

Молодые люди, включенные в эту тетрадь, будут получать субсидию в размере 1,2 млн сумов в месяц на обучение современным профессиям, информационным технологиям и иностранным языкам. Кроме того, по 300 тысяч сумов будет выплачено на 6 месяцев для кружков в сфере науки, спорта, искусства и культуры.

На расходы по участию в местных олимпиадах по этим направлениям им будет выделено 1,2 млн сумов, на престижные международные олимпиады — 12 млн сумов.

Государство также покроет расходы на покупку школьной формы и школьных принадлежностей раз в год для детей из семей, включенных в «железную», «женскую» и «молодёжную» тетради.

С 2022—2023 учебного года сумма контракта студентов, принятых на направления «исполнение макома», «инструментальное исполнение макома» и «искусство бахши», будет полностью покрываться государствам.

Приём в техникумы будет проводиться дважды в год, количество государственных грантов увеличивается в два раза. На обучение в них будет внедрен образовательный кредит.

Молодежи, желающей изучать IT в частных образовательных учреждениях, будет предоставляться 4-летний льготный кредит до 20 млн сумов.

Для поощрения учащихся, показывающих высокие результаты в знании иностранных языков, 70 учащихся и 14 их преподавателей за счёт государства отправятся в поездку в Великобританию.





В рамках программ предпринимательства будут трудоустроены 220 тысяч молодых людей, 130 тысячам юношей и девушек выделят субсидии на обучение профессиям, более 110 тысяч молодых людей будут привлечены на вакантные рабочие места в государственных предприятиях и частном секторе.

Будет реализована программа развития узбекского национального контента в интернете. Количество статей в Википедии на узбекском языке намечено довести до 100 тысяч. На это будет направлено 10 млрд сумов.

С текущего года 36 спортивных федераций и 274 спортивные школы будут вести совместную работу с расположенными в их районах махаллями, средними школами, колледжами и техникумами. На каждой улице, в каждой махалле, школе, колледже и техникуме будут созданы спортивные команды.

Ежегодно по окончании учебного года в каждом регионе планируется принять отдельную программа по обеспечению занятости молодёжи.

В июне правительство утвердило двухлетнюю программу работы с молодёжью, которая предусматривает меры социальной поддержки, консультации, обучение, конкурсы, марафоны и многое другое. «Свободное время молодёжи — время работы молодёжного лидера» — этот принцип заложен в работу с неорганизованной молодёжью.