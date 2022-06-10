Кабинет министров Узбекистана 7 июня утвердил программу государственной молодёжной политики на 2022−2023 годы. Это свод мероприятий, проводимых Агентством по делам молодёжи и другими государственными органами в целях социальной помощи, трудоустройства и профессионального образования молодых людей, ищущих себя в жизни, а также организации досуга и предупреждению правонарушений среди молодёжи.

Ежегодное принятие правительственной и региональных программ молодёжной политики накануне 30 июня — Дня молодёжи в Узбекистане — предусмотрено указом президента 2021 года. Эти программы должны разрабатываться по предложениям и инициативам молодёжи.

Конкретные суммы, закладываемые на мероприятия программы, в правительственной программе не приводятся. Финансирование мероприятий проведут их исполнители — Агентство по делам молодёжи, министерства и ведомства — по отдельным планам.

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В направлении социальной поддержки молодёжи из списка «Молодёжной тетради» предусмотрено:

  • мероприятия по обеспечению работы молодёжью, оказанию социальной, экономической и психологической помощи (конкретные показатели охвата нуждающихся не приводятся, дана отсылка на отдельный план);
  • мониторинг состояния молодых людей, исключённых из списка «Молодёжной тетради»;
  • обеспечение жильём молодёжи, воспитывавшейся в домах милосердия;
  • организация разовых приёмов психологом молодых семей, испытывающих трудности и находящихся в состоянии развода;
  • проведение бизнес- и агромарафона с участием известных предпринимателей для вовлечения молодёжи в бизнес и другие мероприятия.

По работе с молодёжью по принципу «махаллабай» и «Свободное время молодёжи — время работы молодёжного лидера» планируется:

  • проведение олимпиады «Пять инициатив — махалля-сектор-район-область-республика» министерствами культуры и развития спорта;
  • фестиваль «Молодёжь Нового Узбекистана, объединяйся»;
  • конкурс «Самый образцовый лидер махалли года» и другие: «Знаток информационных технологий», «Студент года», «Студенческие театральные студии» и т. д.;
  • создание центра «Ибрат медиа маркази» для пропаганды изучения иностранных языков";
  • республиканский смотр-конкурс «Камалак юлдузлари» среди детей 7−14 лет и другое.

Для воспитания молодёжи в духе преданности родине и предотвращению правонарушений предлагается:

  • организация патриотического конкурса «Темур тузуклари билимдони»;
  • конкурсы к 30-летию принятия Конституции Узбекистана;
  • организация экскурсий в военные части;
  • проведение социальных опросов о проблемах молодёжи;
  • орагнизация акции «Мой вклад в развитие Родины»;
  • закрепление в каждой махалле молодёжи за ветеранами и авторитетными пожилыми людьми по принципу «Одному ветерану — десять молодых людей» и многое другое.

По укреплению роли СМИ в молодёжной политике запланировано:

  • «Лагерь молодых журналистов» для повышения знаний и навыков молодых журналистов в августе;
  • конкурс видеороликов по развитию туризма в июле-октябре;
  • создавать эксклюзивный контент на социальной мотивационной медиа-платформе Uzbekistan’s club;
  • проект Youtube O‘zbekiston c творческим контентом;
  • проект Design Club для привлечения молодёжи в сферу дизайна;
  • конкурс мультипликационных и анимационных медиа для формирования мировоззрения детей в соответствии с национальными ценностями — в сентябре-ноябре;
  • съёмка документального фильма «Стратегическая сила» о работе с молодёжью по принципу «махаллабай» — в июне-декабре;
  • проект Modul-5 для пропаганды успехов молодёжи в науке, образовании, искусстве, культуре и спорте и другое.

По линии международного сотрудничества запланировано провести:

  • очередное заседание Молодёжного совета Шанхайской организации сотрудничества в июне в Ташкенте;
  • конгресс молодёжи Узбекистана и Кыргызстана летом;
  • международный турнир по мнемонике в октябре в Самарканде.