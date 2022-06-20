Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон в понедельник заявил, что пришла пора разделить полномочия хокимов и кенгашей народных депутатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Важный вопрос в реформе системы государственной власти и управления — разделение полномочий хокимов на местах и местных кенгашей [народных депутатов]», — сказал глава государства.

«Вы все знаете, что я эту идею и до этого выдвигал несколько раз. В результате осуществлённых нами реформ расширились полномочия местных кенгашей, органов самоуправления граждан. Исходя из этого, я считаю, что настало время исключить из Конституции правило о том, что хокимы одновременно возглавляют кенгаши народных депутатов», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Эта реформа приведёт к внедрению принципа разделения властей на местном уровне, повышению эффективности деятельности местных кенгашей, ответственности хокимов перед представителями народа», — сказал президент.

По его словам, это также послужит полной реализации интересов народа в регионах, а также усилению контроля над деятельностью хокимов со стороны кенгашей и общественности.

«Мы и дальше будем идти по пути расширения полномочий народных представительных органов», — заявил президент.