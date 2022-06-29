28 июня прошло заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после ракетного удара по торговому центру, в котором находились сотни людей, в городе Кременчуг Полтавской области в центральной части страны 27 июня. В результате удара, как сообщается, российскими ракетами, по меньшей мере 18 человек были убиты и 59 получили ранения, сообщила на заседании заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

«Когда в последний раз, 5 апреля, я информировала этот совет (о массовом убийстве жителей Бучи — ред.), то казалось, что разрушения, причиняемые Украине и её народу, не могут быть ещё хуже. Но за прошедшие 10 недель было убито большое число украинских мирных жителей, в результате неизбирательных атак целые города сравнялись с землёй, а большая часть пахотных земель страны изуродована артиллерийскими обстрелами», — цитирует Розмари Дикарло Служба новостей ООН.

Она призвала расследовать этот инцидент, а также «другие смертоносные удары с воздуха по Киеву, Чернигову, Одессе, Николаеву, Харькову и другим городам, удалённым от линии фронта, в результате чего погибло или было ранено множество мирных жителей». В настоящее время наиболее ожесточённые бои идут в районе городов Северодонецк, Лисичанск и Славянск на Донбассе.

Сообщается также о тяжёлых боях вокруг городов Харьков и Херсон. «Масштабные артиллерийские дуэли опустошают промышленные районы, тысячи мирных жителей вынуждены прятаться в подвалах или спасаться бегством. Обе стороны заявляют о больших военных потерях», — сказала Розмари Дикарло.

На 26 июня Управление Верховного комиссара по правам человека зафиксировало 4731 убитых и 5900 раненых среди гражданского населения в Украине. Большинство пострадали в результате использования взрывных устройств с большой площадью поражения. Все инциденты изучает Комиссия ООН по расследованию событий в Украине, которая в начале этого месяца завершила первую миссию в страну, в том числе посетила Бучу, Ирпень, Харьков и Сумы.

Розмари Дикарло подчеркнула, что работа комиссии по расследованию, прокурора Международного уголовного суда и другие усилия по установлению фактов необходимы для установления ответственности за преступления, совершённые во время войны в Украине.

Выступление президента Украины

«Совершивший этот удар не мог не знать, что направляет ракету по обычному торговому центру, по одному из многих шопинг-молов, имеющихся в любой стране», — заявил на заседании по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал Совет безопасности ООН остановить преступления России в его стране. «Нужно действовать немедленно и сделать всё, чтобы Россия прекратила убивать. Надо привлечь её к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы и Азии — страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан — многие нации слышали угрозы от российских официальных лиц и пропагандистов», — заявил он.

Президент Украины сказал, что Россия не имеет права участвовать в обсуждениях и голосованиях по вопросам, связанным с войной против его страны. Он призвал «лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генеральной ассамблее ООН», добавив, что Россия не имеет права оставаться и в Совбезе ООН.

Реакция представителя России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «никакого удара по торговому центру не наносилось».

«Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, т. е. для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые района Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить», — сказал Дмитрий Полянский.

По его словам, «находящийся в отдалении торговый центр «Амстор» удары не затронули.

Гуманитарный кризис в преддверии зимы

Розмари Дикарло напомнила, что Украина переживает крупнейший в мире кризис перемещения людей. С начала вторжения более четверти населения — 12 миллионов человек — были вынуждены покинуть свои дома.

Внутри Украины перемещёнными стали более 7,1 миллиона человек. В Европе насчитывается более 5,2 миллиона украинских беженцев. Более 3,5 миллиона из них зарегистрировались для получения временной защиты или аналогичных национальных программ защиты.

С 24 февраля гуманитарную помощь и защиту в той или иной форме получили более 8,8 миллиона человек по всей Украине. Сегодня, по словам замглавы ООН, в такой поддержке нуждаются не менее 16 миллионов человек.

Гуманитарные организации работают над планом помощи стране в подготовке к зиме. Они пересматривают экстренный призыв, действие которого заканчивается в августе, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей до конца года.