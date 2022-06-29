В пещере Хаттаб на территории Сурханского государственного заповедника в Шерабадском районе обнаружено жилище неандертальцев, относящееся примерно к 100−40 тысячам лет до нашей эры, сообщило Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана

Пещера Хатак была открыта в 2021 году докторантом Национального центра археологии Академии наук Холиером Оиназаровым при поиске петроглифов. С июня этого года на территории пещеры начаты масштабные раскопки.

В ходе раскопок установлено, что в труднодоступной пещере, образованной на высоте 15−20 м над основанием вертикальной скалы, сохранилась полная картина жизни неандертальцев: остатки пепла, круглого очага. Сохранились и каменное оружие и измельчённые кости диких животных.





Раскопки ведут главный научный сотрудник Национального центра археологии археолог Рустам Сулиманов и палеонтолог Центра исследований эволюции человека университета Гриффета (Австралия) Жюльен Луис.

Для сохранения уникального археологического памятника на территории Сурхонского государственного заповедника необходимо создать археологический музей Хатакской пещеры, считают в Минтуризма.





Вход в пещеру Хатак можно оградить стеклянными окнами или железными решётками, для изучения культурного слоя пещеры современными методами палеонтологии и палеогеографии, а также, возможно, сохранившегося генетического наследия живших здесь древних людей.

Кроме того, необходимо соорудить перед пещерой деревянный или металлический помост, оборудованный лестницей, для туристов и посетителей Хатакского археологического музея, отметили в министерстве



