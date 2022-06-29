Частный банк «Савдогар» меняет название на «Гарант банк». Решение было одобрено на собрании акционеров 17 июня, следует из данных Единого портала корпоративной информации.

Управлению банка поручено принять все организационные меры по изменению названия.

Это кредитное учреждение было создано в мае 1994 года для оказания услуг торговым организациям, финансирования торговых операций и расчетов между ними и предприятиями других отраслей экономики. Позже банк присоединил к себе «Енгилсаноатбанк» и «Мевасабзавотбанк».

В декабре предприниматель Рауф Камилджанов приобрёл контрольный пакет акций в «Савдогаре» за 10 млрд сумов, а затем купил ещё 45,73% акций банка за 71,3 млрд сумов и довёл свою долю до более 99%.

По итогам первого квартала 2022 года банк получил прибыль 2,2 млрд сумов. По данным Центрального банка Узбекистана на 1 июня, объём активов банка превышает 1,37 трлн сумов. В кредитном портфеле банка — 946 млрд сумов, из них 106 млрд сумов (11%) являются проблемными.