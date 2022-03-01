Предприниматель Рауф Камилджанов 24 февраля на фондовой бирже приобрёл дополнительно 45,73% акций банка «Савдогар».

В ходе шести сделок акционер приобрёл 594,53 млн ценных бумаг банка за 71,3 млрд сумов — по 120 сумов за акцию.

В конце ноября Рауф Камилджанов купил 53,53% акций «Савдогарбанка» за 83,5 млрд сумов.

С учётом последних сделок теперь он владеет 99,26% акций кредитной организации. Ранее акционерами банка являлись сингапурская Megastrata PTE (30%), «Самаркандская чаеразвесочная фабрика» (12,6%) и другие физические лица (3,9%).

По итогам третьего квартала 2021 года «Савдогарбанк» потерпел убытки на 10,8 млрд сумов, хотя ещё в 2020 году чистая прибыль банка составила 14,2 млрд сумов.

По данным ЕГРПО, Рауф Камилджанов также владеет 11% доли в компании Darvoza Savdo (владеет сетью магазинов Makro), 20% в Profit Store (крупнейший дистрибьютор продуктов питания) и 2,8% в Ramirus Gas Service (розничная торговля в специализированных магазинах моторным топливом) и других.