Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахобов назначен также ректором Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности. Об этом было объявлено на совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 28 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Даврон Вахабов был избран главой ТПП в марте, до этого он работал первым заместителем председателя Ассоциации «Узтекстильпром».

На совещании президент отметил, что институт и Узбекско-корейский текстильный технопарк должны работать как единая система в сфере подготовки специалистов лёгкой промышленности, а также развития науки и изысканий.

Проект текстильного технопарка (Kor-Uz Textile Technopark) был реализован компанией «Узбекенгилсаноат» совместно с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. Он был открыт в сентябре 2019 года на территории Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

Как было сообщено на совещании, с нового учебного года студенты 3-го и 4-го курсов института будут обучаться по дуальной системе. Это подразумевает, что три дня в неделю они будут проходить теорию на занятиях и три дня получать навыки на текстильных предприятиях технопарка в ходе практических занятий.

Кроме того, намечено наладить программу студенческого обмена с зарубежными текстильными вузами не менее чем по шести направлениям.

Шавкат Мирзиёев поручил специалистам и послам Узбекистана за рубежом до конца года привлечь в страну 40 опытных преподавателей из Турции, Южной Кореи, Индии и других стран.