Председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана избран Даврон Абдужалолович Вахабов, сообщила в пятницу пресс-служба ТПП.

На этом посту он сменил Адхама Икрамова, возглавлявшего палату с июня 2017 года и в феврале назначенного министром развития спорта.

Даврон Вахабов (1980 года рождения) в 2001 году окончил Ташкентский химико-технологический институт, в 2003 году — Ташкентский экономический университет, в 2007 году — Ташкентский государственный юридический университет.

С 2020 года он был первым заместителем председателя Ассоциации «Узтекстильпром».