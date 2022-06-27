109 должностных лиц организаций были оштрафованы на 311 млн сумов за ненадлежащий уход за саженцами, высаженными прошлой осенью и текущей весной в рамках общенационального проекта «Яшил макон», инициированного президентом Узбекистана. Об этом сообщили представители Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник.

Данные о штрафах озвучены после выявленных Счётной палатой приписок 6,2 миллиона саженцев в отчётах по проекту «Яшил макон», а также неправильной посадке и гибели миллионов других саженцев.

Всего прошлой осенью и текущей весной было высажено 213 миллионов саженцев декоративных и фруктовых деревьев и кустарников (86 миллионов осенью и 127 миллионов весной), говорилось на брифинге. В махаллях были посажены 70,8 миллиона тополей, вдоль дорог общего пользования — ещё 72,5 миллиона.

Для полива, ухода и охраны высаженных деревьев и саженцев они были закреплены за юридическими и физическими лицами. Для улучшения оросительной системы были прорыты 238 колодцев. Кроме того, в городах и районах для полива были привлечены 740 водовозов.

Комитет выдал 10577 указаний ответственным организациям по уходу за деревьями. К 109 должностным лицам, не выполнившим указания на должном уровне, были применены административные штрафы в размере 311 млн сумов.

Создание «зелёных поясов» в населённых пунктах с доступной системой орошения должно стать приоритетом, отмечалось на брифинге. Планируется совместно с Министерством занятости и трудовых отношений под руководством специалистов привлекать временно безработных граждан и нуждающихся в социальной защите, занесённых в «железную тетрадь», к уходу за саженцами в махаллях. Их труд будет оплачиваться за счёт фонда общественных работ при министерстве.

На брифинге было также отмечено, что из местных бюджетов требуется выделение дополнительных средств в размере около 2% на борьбу с вредителями деревьев и кустарников. Потребуются также меры для предотвращения выпаса скота в создаваемых зелёных насаждениях.

Ранее сообщалось, что новый совместный проект Программы развития ООН и Госкомэкологии помогут с мастер-планированием проекта «Яшил макон» и внедрением в него инновационных финансовых решений. В общей сложности проектом предусмотрено высадить за пять лет 1 миллиард деревьев.