Узбекистан получит льготный кредит Всемирного банка в размере 143 млн долларов на повышение энергоэффективности зданий социальной инфраструктуры, сообщило Министерство энергетики.

На средства, выделяемые по низкой процентной ставке со сроком погашения 30 лет, включая пятилетний льготный период, будет реализован проект «Чистая энергия для зданий в Узбекистане», разработанный Минэнерго совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли и Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения (МФЭ).

Проект охватит все регионы Узбекистана. Планируется провести модернизацию зданий более 800 учреждений дошкольного и народного образования и здравоохранения.

Меры по повышению энергоэффективности зданий будут включать улучшение их термоизоляции и систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения. Кроме того, намечена замена угольных котлов на системы отопления и водонагрева, работающие на основе возобновляемых источников энергии. Например, будут установлены солнечные панели, интегрированные с тепловыми насосами и солнечными коллекторами.

Проектные мероприятия позволят снизить энергопотребление, улучшат качество воздуха, надёжность энергоснабжения учреждений, особенно в зимние месяцы, а также предоставление государственных услуг путём улучшения температурного комфорта для учащихся, пациентов и работников.

Важным результатом проекта также станет совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процедуры привлечения инвестиций в проекты, которые стимулируют энергосбережение и производство чистой энергии.

В Узбекистане, по данным Всемирного банка, на сектор зданий приходится 50% от общего объёма конечного потребления энергии. Далее следуют промышленность (22%) и транспорт (20%). На отопление приходится около 70% всего энергопотребления в районных больницах, 84% в дошкольных учреждениях, 88% в сельских поликлиниках и 97% в школах.

Большинство общественных зданий были построены в 1970—1980-х годах без особого внимания к аспектам энергоэффективности. Эти объекты имеют неудовлетворительную теплоизоляцию и не отвечают стандартам температурного комфорта. В них используются старые котлы и системы водяного отопления с высоким уровнем энергопотребления.

Исследование, проведенное ВБ в 2021 году, показало, что годовой потенциал экономии энергии за счёт повышения эффективности её использования в дошкольных, школьных и медицинских учреждениях составляет более 7000 ГВт.ч, из них около 6810 ГВт.ч в виде тепла и более 240 ГВт.ч в виде электроэнергии.

«Новый проект, финансируемый Всемирным банком, будет способствовать повышению энергоэффективности общественных зданий по всей стране. Он поможет сектору зданий улучшить свою готовность к условиям меняющегося климата, сократить потребление энергии и снизить выбросы парниковых газов в атмосферу», — подчеркнул Марко Мантованелли, глава представительства ВБ в Узбекистане.

«Это один из тех проектов, которые будут реализованы в рамках недавно принятой программы партнёрства со Всемирным банком на 2022−2026 годы. Среди её приоритетов — содействие Узбекистану в переходе к экологически устойчивому росту национальной экономики», — отметил он.