На встрече с хокимами, другими руководителями и жителями Янгихаётского района Ташкента 18 февраля президент Шавкат Мирзиёев высказался о внешнем долге Узбекистана. Часть его выступления была показана в субботней передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

«В первую очередь, весь наш долг с точки зрения закона… Если бы не это, не было бы ни зарплат, ни метро. Не выросли бы зарплаты такого количества медработников или учителей. Мы бы сидели, хлопали и говорили высокопарные слова, как раньше. Мне не нравится сидеть [сложа руки]», — сказал глава государства.

Президент на встрече также поручил всем руководителям вставать по утрам пораньше.

«Столько раз говорил хокиму [Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву] вставать в 6:00. Сейчас светает уже в 5:30, а не в 6:00», — сказал он.

Столичный градоначальник подтвердил слова президента и сообщил, что встает рано.

Премьер-министра Абдулла Арипов и хоким Джахонгир Артыкходжаев. Источник: «Менимча» / «Узбекистан 24».

Напомним, что по состоянию на 1 октября 2021 года внешний долг Узбекистана составил 37,6 млрд долларов. При этом госдолг достиг 22,9 млрд долларов, а долг частного сектора — 14,7 млрд долларов. Если рост госдолга немного замедлился, то «частный» сектор всё активнее прибегает к долговому финансированию.