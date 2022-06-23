В Нью-Дели (Индия) завершился чемпионат Азии по велотреку. Сборная Узбекистана завоевала 1 золотую и 8 бронзовых медалей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации велоспорта.

Фаррух Бобошеров набрал 74 очка и завоевал золотую медаль в юношеской групповой гонке. Дистанционное преимущество составило три круга.

Янина Кускова завоевала 2 бронзовые медали в женской одиночной и групповой гонках. Третью бронзовую медаль Янина Кускова заполучила вместе с Нафосат Козиевой. Спортсменки зафиксировали третий результат в парной гонке «Мэдисон» среди женщин.

София Каримова получила 2 бронзовые медали: в групповой гонке по очкам, а также в гонке «Скретч» среди юниорок.

Владислав Троман добавил в копилку сборной ещё 1 бронзу в гонке «Омниум» среди юниоров.

Асаль Ризаева получила бронзовую медаль в групповой гонке по очкам среди юниорок.

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